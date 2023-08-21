Швеция пока не планирует передавать Украине истребители Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов их передачи Украине пока нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канал TV4.

"Швеция – географически большая страна, мы должны защищать себя, и мы еще не в НАТО", – сказал Кристерссон

Президент Украины Владимир Зеленский в эти выходные посетил Стокгольм и Харпсунд. Были длительные переговоры с премьер-министром и декларация о намерении относительно совместного производства и обслуживания шведских боевых машин пехоты CV-90

Еще одна вещь, о которой давно просил Зеленский, – это западные истребители.

"Это балансировка между тем, чем мы можем поделиться с ними, и тем, что мы должны иметь сами. Сейчас мы являемся частью так называемой коалиции F-16, где мы сотрудничаем с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит летные мощности", – отметил Кристерссон.

Дания и Нидерланды вместе пообещали Украине десятки истребителей.

"Мы не в такой ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их в воздухе, но пока нет никаких новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине", – отметил премьер Швеции.

Зеленский ранее заявил, что украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях JAS 39 Gripen, о чем было договорено ранее в этом году.