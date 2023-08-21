Встреча Эрдогана и Путина откладывается как минимум до сентября

Ожидаемый визит в Анкару президента России Владимира Путина, вероятно, откладывается на неопределенный срок, как минимум до сентября.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, об этом свидетельствует заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган сказал, что при случае рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре и планирует поговорить, среди прочего, о будущем Черноморской зерновой инициативы.

"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком получится найти возможность, мы с Путиным встретимся лично", – заявил Эрдоган в общении со СМИ, возвращаясь из Венгрии.

Он не уточнил потенциальное место встречи.

Также сообщается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вскоре может отправиться с визитом в Россию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может лично приехать в Анкару. Визит ожидали во второй половине августа, в середине месяца неофициально ходили слухи, что он может состояться "в ближайшие дни".

Впоследствии появились сообщения, что Эрдоган может встретиться с представителем Путина – президентом Татарстана Русланом Миннихановым – якобы для согласования договоренности с Москвой о транзите российского зерна в обмен на возвращение России в "зерновое соглашение".