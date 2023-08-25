Пять стран ЕС договорились требовать продления запрета на импорт зерна из Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу договорились о поддержке дальнейшего запрета ЕС на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил журналистам польский министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

По его словам, пять восточных государств Евросоюза поддерживают "запрет на импорт (зерна из Украины. – Ред.) в наши страны до конца года".

"Я хочу сказать, что даже если этого не удастся достичь, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация четкая", – добавил польский министр, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Он сказал, что министры сельского хозяйства пяти стран также согласились, что поддерживают субсидирование транзита украинского зерна и хотят, чтобы в перечень запрещенных к импорту товаров были добавлены и другие продукты, например, малина в случае с Польшей.

В мае ЕС разрешил Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии запретить внутреннюю продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны. Этот запрет заканчивается 15 сентября.

Украина тверда в своих требованиях о том, что ЕС должен отменить односторонние ограничения для украинского экспорта, и считает, что Брюссель должен договориться с Польшей.

Однако Польша уже заявила, что не отменит запрет, даже если ЕС не согласится на его продление. Готовность Венгрии пойти на аналогичный шаг усиливает позицию Варшавы.