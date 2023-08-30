Польша будет производить комплектующие для F-16

Польша создает у себя производство комплектующих для американских истребителей F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил агентству PAP директор завода PZL Mielec Януш Закрецкий.

По словам директора завода, конечный план PZL Mielec до конца следующего года – производить 70-80 процентов конструкции корпуса истребителей.

Он отметил, что производство конструкций F-16 Block 70/72 осуществляется в модернизированном цехе на предприятии PZL Mielec, где ранее производили военные реактивные самолеты.

"Рад, что Lockheed Martin оценил компетентность наших работников и потенциал этого места и принял решение разместить здесь производство конструкций F-16. Это также доказательство приверженности Lockheed Martin развитию PZL Mielec и промышленного потенциала нашей страны", – заявил Закрецкий.

Ранее сообщалось, что власти польского города Радом обратятся к военным и Министерству обороны за объяснениями в связи с тренировочными полетами самолетов F-16.

Напомним, 15 августа в Варшаве ко Дню Войска Польского состоялся масштабный военный парад – крупнейший после завершения холодной войны в прошлом веке.

Полномасштабное вторжение России в Украину сделало укрепление вооруженных сил приоритетом для польских властей. Они пообещали удвоить численность армии до 300 тысяч военнослужащих и потратить около 4% нынешнего ВВП на оборону.