Почему выборы в Польше – не единственная причина напряжения в отношениях с Украиной

В последние дни растет серьезное напряжение в отношениях между Варшавой и Киевом.

Многие, прежде всего в Украине, связывают это с активной предвыборной кампанией, которая де-факто уже началась в Польше.

Выборы, которые состоятся осенью, действительно не могут не иметь влияние на решения, но будет ошибкой сужать причины этого напряжения исключительно к избирательной кампании.

О причинах напряжения между странами – в статье исследовательницы Лондонской школы экономики Марии Золкиной Не только выборы, не только зерно. Как Украине и Польше избежать масштабного кризиса в отношениях.

Несмотря на то, что проблемы и недоразумения в отношениях двух столиц нарастали уже некоторое время, видимую для общества, публичную часть этого обострения запустило заявление представителя администрации президента Польши Марчина Пшидача о необходимости "большей благодарности" со стороны украинцев за помощь от его страны.

Эти слова инициировали обмен резкими заявлениями и действиями, что быстро привело к чуть ли не кризису в двусторонних отношениях.

Впрочем, с мотивацией Варшавы и Киева и тем, насколько адекватными были действия обеих сторон, стоило бы разобраться подробнее.

Прежде всего, заявление Пшидача о "недостатке благодарности" было не общим, а имело четкий контекст: этими словами он охарактеризовал старые заявления и демарши украинской стороны, которая пыталась повлиять на правительство Польши и убедить его не вводить новый запрет на украинский зерновой экспорт.

В июле Варшава неожиданно заявила, что с 15 сентября снова введет односторонний запрет на агропродукцию из Украины, если Еврокомиссия его не продлит. Именно это, вместе с опасением нового "эффекта домино", было первоисточником раздраженных заявлений из Киева, на которые потом ответил Пшидач.

Польша в целом и польская дипломатия в частности всегда уделяет особое внимание жестам и символизму. И есть впечатление, что Украина этого не учла.

Был ли пропорциональным заявлению Пшидача вызов посла Польши в украинский МИД? Да еще и 1 августа – в одну из ключевых для поляков дат – День памяти Варшавского восстания 1944 года, когда по всей Польше проходили массовые мероприятия по чествованию памяти жертв.

Важность и символичность исторических событий для поляков трудно переоценить. Но, к сожалению, это не первый прецедент, когда тайминг действий Киева, мягко говоря, неудачный.

В результате как в Украине, так и в Польше эти дипломатические шаги вызвали большой резонанс.

Пока украинская сторона возмущается политизацией темы зерна в Польше (в Украине зерновой спор связывают именно с активной избирательной кампанией в Польше), польская сторона тоже имеет вопросы к действиям Киева.

Так, Польша чрезвычайно чувствительно относится к любым проявлениям внешнего политического давления. И если Украина видит Польшу своим стратегическим партнером, это необходимо учитывать в публичной коммуникации.

В Польше опасаются, что вместо того, чтобы строить прочные региональные альянсы на основе общих вызовов безопасности, Украина делает ставку на крупные государства "старого Запада" – так, как было в 2014-2022 годах, включая Нормандский формат.

Учитывая последние тенденции, автору этих строк приходилось не под запись слышать от польских коллег беспокойство: мол, президент Украины, с одной стороны, получает политические дивиденды от всесторонней помощи и посредничества Польши, но в глобальных вопросах постепенно дрейфует в сторону старых альянсов.

Следовательно, есть потребность в более активной координации и более взвешенном диалоге между странами.

Своевременная системная работа над действительно стратегическим союзом помогла бы нивелировать даже нынешние недоразумения.

Больше деталей и объяснений – в материале Марии Золкиной Не только выборы, не только зерно. Как Украине и Польше избежать масштабного кризиса в отношениях.