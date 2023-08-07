В Германии раскритиковали планы университета открыть кампус в Китае

Планы немецкого университета в Билефельде открыть независимый кампус в Китае подверглись острой критике, в том числе со стороны правительства Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Федеральное министерство образования и исследований Германии выразило скептицизм относительно предложения Билефельдского университета прикладных наук и искусств, расположенного на западе Германии.

"Китай все больше становится конкурентом и системным соперником, особенно в области науки и исследований", – сказала пресс-секретарь министерства в интервью агентству.

По ее словам, условия для научных исследований и сотрудничества с Китаем становятся все более сложными, поскольку китайское правительство ставит под сомнение научную свободу для исследователей и юридические соглашения об использовании результатов совместных исследований.

"На этом фоне (министерство. – Ред.) критически относится к проекту Билефельдского университета", – сказала пресс-секретарь.

Несколько недель назад университет объявил о планах открыть на юге Китая так называемый Хайнань-Билефельдский университет прикладных наук. Занятия по компьютерным наукам должны начаться там этой осенью со 140 первыми китайскими студентами во временном кампусе.

Впоследствии появятся курсы электротехники, машиностроения и промышленной инженерии. В 2025 году первые студенты из Хайнаня приедут в Германию и наоборот.

По словам Юргена Кречмана, президента будущего заведения, строительство кампуса будет завершено к 2025 году.

Президент Билефельдского университета прикладных наук и искусств Ингеборг Шрамм-Вельк защитила эту договоренность, указав на юридические соглашения, которые предоставляют университету в Китае юридическую независимость.

Она сказала агентству DPA, что целью является совместное построение университета немецкого образца, где академическая свобода гарантируется, а все академическое преподавание и исследования служат мирным целям.

Она отвергла опасения, что университет может стать зависимым от китайского правительства из-за значительных субсидий на строительство и функционирование.

Немецкое правительство 13 июля опубликовало первую в истории ФРГ стратегию в отношении Китая, где указало на практику недобросовестной конкуренции и экономически агрессивную политику Пекина.