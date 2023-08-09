В Словакии госслужащую осудили на 5 лет за взятку в виде сумки с овощами

Специализированный уголовный суд в словацкой Банской Быстрице вынес приговор бывшей руководительнице Управления труда в городе Пештяны – 5 лет за получение взятки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Noviny.sk

Согласно обвинительному акту, помидоры, перец и редис принес прямо в кабинет Зузаны Комарковой претендент на финансовую помощь для открытия бизнеса.

"В обвинительном заключении речь шла о взятках", – сказала прокурор ÚŠP Мартина Келлерова. Против бывшей чиновницы также свидетельствовал мужчина, который признался, что приносил ей вино и шоколад за помощь. Среди доказательств были прослушивания и видеозаписи непосредственно из кабинета обвиняемой директора управления, но она отрицала свою вину.

Суд во второй раз признал ее виновной. Первичный приговор был отменен Верховным судом, поскольку один из свидетелей не принял присягу перед тем, как давать показания, поэтому судье пришлось заслушать его повторно.

Суд отправил бывшую госслужащую за решетку.

"5 лет безусловного заключения и запрет занимать определенные должности на 2 года", – объявила пресс-секретарь суда Катарина Кудякова.

Овощи в пакете были лишь образцами для дегустации. Но судья не поверил этой защите. Женщина была сотрудницей государственной администрации, где действует нулевая толерантность и сумма взятки не имеет решающего значения. Адвокат подал апелляцию, решение будет принимать Верховный суд.

Судья не поверил стороне защиты, поскольку она утверждала, что овощи в пакете были лишь образцами для дегустации. Обвиняемая была работницей государственной администрации, где действует нулевая толерантность и сумма взятки не имеет решающего значения.

Адвокат не доволен приговором и поэтому подал апелляцию. Решение по делу будет принимать Верховный суд Словакии.

Напомним, бывший правый канцлер Австрии Себастьян Курц стал объектом новой волны обвинений в коррупции, связанных с манипуляциями с государственными средствами во время выборов и опросов общественного мнения.