Фон дер Ляен официально предложила главу МИД Нидерландов на пост еврокомиссара

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила во вторник, что она решила официально номинировать главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру на должность еврокомиссара по вопросам климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление фон дер Ляен.

Временное правительство Нидерландов на прошлой неделе выдвинуло Хукстру на замену ушедшему в отставку из Еврокомиссии Франсу Тиммермансу, чтобы баллотироваться на выборах в стране в ноябре.

"Он будет отвечать за климатические действия под руководством исполнительного вице-президента по вопросам Европейского зеленого соглашения, межинституциональных отношений и прогнозирования.

Господин Хукстра имеет значительный опыт по европейским вопросам, поскольку он был вице-премьер-министром Нидерландов и министром иностранных дел с 2022 года, а также министром финансов с 2017 по 2022 год",– отметила фон дер Ляен.

Теперь Хукстру ждут сложные слушания в Европейском парламенте, где левые депутаты уже выразили сомнения в том, подходит ли он для этой роли.

Законодатели-социалисты обеспокоены тем, что назначение правоцентриста Хукстры нарушит политическое равновесие в Еврокомиссии. Тиммерманс является членом левоцентристской группы социалистов и демократов, а Хукстра принадлежит к Европейской народной партии.

Остальные депутаты указывали на ограниченный опыт Хукстры в климатической политике. Он работал в консалтинговой компании McKinsey и в нефтяном гиганте Shell, прежде чем уйти в политику, став министром финансов в 2017 году и министром иностранных дел в 2022 году.

Тиммерманс сообщил о сложении полномочий вице-президента Еврокомиссии после того, как блок двух "лево-зеленых" партий Нидерландов подавляющим большинством голосов избрал его своим лидером на предстоящих парламентских выборах.

Выборы в Нидерландах состоятся 22 ноября – после того, как в правительственной коалиции не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.