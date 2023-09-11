Блинкен встал на защиту декларации G20, которая разочаровала Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины, по которой официальный Киев выразил разочарование.

Об этом Блинкен рассказал во время интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Страны G20 в этом заявлении отстаивали важность территориальной целостности, суверенитета – и это очень понятно", – сказал Блинкен.

"Я был в комнате, когда все лидеры говорили сегодня с президентом Байденом, и из всего, что они говорили, было очень ясно, что они не только хотят, чтобы эта война закончилась, но они хотят, чтобы она закончилась на справедливых и долгосрочных условиях.

И было также очень ясно, что последствия российской агрессии ощущаются во всех странах G20, и во всех развивающихся странах", – добавил Блинкен.

Он подчеркнул важность того, "что G20 выступила как единое целое".

Нынешняя декларация группы не называла Россию по имени как агрессора, но утверждала, что "все страны должны воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был привлечен к переговорам по тексту декларации, которые привели к окончательному ее варианту.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало субботнее коммюнике G20, охарактеризовав документ как такой, где "нечем гордиться" в части относительно агрессии России против Украины.

В согласованном заявлении было отмечено недопустимость применения ядерного оружия на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной.

Также участники встречи стран "Группы двадцати" призвали к выполнению Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала Россия.