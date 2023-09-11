Еврокомиссия снизила прогноз роста еврозоны

Европейская комиссия спрогнозировала в понедельник, что в этом и следующем году экономика еврозоны будет расти медленнее, чем ожидалось.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившись с прогнозом Комиссии.

В своих промежуточных прогнозах по валовому внутреннему продукту и инфляции в пяти крупнейших экономиках еврозоны Комиссия заявила, что ВВП еврозоны вырастет на 0,8% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. Предыдущие прогнозы, сделанные в мае, предусматривали рост на 1,1% и 1,6% соответственно.

"Слабость внутреннего спроса, в частности потребления, показывает, что высокие потребительские цены на большинство товаров и услуг, которые все еще растут, наносят значительный ущерб, чем ожидали в весеннем прогнозе", – заявили в Еврокомиссии.

"Это происходит несмотря на снижение цен на энергоносители и чрезвычайно мощный рынок труда, на котором наблюдается рекордно низкий уровень безработицы, постоянное расширение занятости и рост заработной платы", – говорится в сообщении.

Комиссия прогнозирует потребительскую инфляцию в еврозоне на уровне 5,6% в 2023 году и 2,9% в 2024 году, что значительно превышает цель Европейского центрального банка в 2,0%.

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, в этом году сократится на 0,4%, прогнозирует Еврокомиссия, пересмотрев прогноз роста на 0,2% с мая. В следующем году рост в Германии также будет меньше – 1,1% вместо ожидаемых ранее 1,4%.

Напомним, уровень безработицы в странах еврозоны снизился до рекордного минимума в июне.

Между тем в июле Европейский центральный банк объявил об очередном повышении процентных ставок на фоне дальнейшей борьбы стран еврозоны с инфляцией.