Разведка Британии рассказала, как РФ защищает Москву от беспилотников

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия внесла изменения в свою противовоздушную оборону вокруг Москвы, поскольку город сталкивается с почти ежедневными атаками беспилотников.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, пишет "Европейская правда".

"В течение последних недель Россия перекалибровала позиции своей противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия вокруг Москвы с целью более эффективной защиты от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которым город сейчас подвергается почти ежедневно", – говорится в сообщении.

С начала сентября 2023 года российские зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" вокруг столицы были размещены на возвышениях. Ранее, после ударов по авиабазам в Энгельсе и Рязани в декабре 2022 года, Россия также разместила "Панцирь-С1" на крышах официальных зданий в Москве.

Кроме того, что изменения направлены на улучшение обороны, они, вероятно, также имеют целью заверить общественность в том, что власти держат угрозу под контролем.

Ранее британская разведка рассказала, как РФ пытается защитить от атак Крымский мост.