Путин: Ввод советских танков в Венгрию и Чехословакию был ошибкой

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что решение Советского Союза отправить танки в Венгрию и Чехословакию для подавления массовых протестов во время холодной войны было ошибкой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Это была ошибка", – сказал Путин, отвечая на вопрос о восприятии России как колониальной державы из-за решения Москвы отправить танки в Будапешт в 1956 году и в Прагу в 1968 году.

"Неправильно делать во внешней политике то, что вредит интересам других народов", – сказал Путин, который в 2022 году отправил десятки тысяч военных в Украину, спровоцировав крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны.

Путин заявил, что Соединенные Штаты совершают те же ошибки, что и Советский Союз. Он сказал, что у Вашингтона "нет друзей, только интересы".

Венгерское восстание 1956 года было подавлено советскими танками и войсками. В боях погибло не менее 2600 венгров и 600 советских военнослужащих.

Пражская весна 1968 года закончилась, когда войска Варшавского договора под руководством СССР вторглись в Чехословацкую Социалистическую Республику. По данным чешских историков, в результате вторжения погибло около 137 чехов и словаков.

Ранее стало известно, что в учебнике по истории для 11-х классов, официально утвержденного к использованию в России, участников Венгерской революции-1956 называют фашистами и "восставшими радикалами", боровшимися против советских памятников.

"Катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и внутренней оппозиции, которую они поддерживали", – утверждает "учебник истории" и дополнительно критикует венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".

Отвечая на вопрос, как венгерское правительство оценивает искажения исторических событий в официально утвержденном для использования учебнике в России, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что "есть некоторые вопросы, которые правительство даже не предпочитает обсуждать".

"История Венгрии, венгерского народа и его стремление к свободе должно уважаться всеми. 1956 год, прошлогодняя революция, является одним из самых славных моментов венгерской истории, когда венгерский народ отдал жизнь за собственную свободу и суверенитет своей страны", – подчеркнул министр.

Больше об скандале с российским "учебником" истории читайте в статье "Европейской правды".