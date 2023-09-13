У Дуды заявили о возможной встрече с Зеленским на фоне зернового кризиса

Глава канцелярии польского президента Павел Шрот анонсировал встречу Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Об этом он рассказал в эфире RMF FM, пишет "Европейская правда".

Шрот отметил, что президент Дуда в ближайшее время встретится с украинским лидером, но не стал вдаваться в детали.

"Я не хочу забегать вперед, потому что имею свои данные, но различные соображения безопасности также играют роль. Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны, он находится под угрозой террористической атаки со стороны России", – сказал Шрот, отвечая на вопрос о том, когда может состояться встреча двух президентов.

В эфире радиостанции Шрот также заявил, что президент Дуда поддерживает позицию польского правительства относительно одностороннего продления эмбарго на украинский агроимпорт.

"Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что Польше это зерно не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голод в результате потрясений, связанных с российской агрессией против Украины..., и транспортировка этого украинского зерна через Польшу в эти страны должна быть облегчена", – сказал глава кабинета Анджея Дуды.

Правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

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