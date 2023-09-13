КНДР запустила две баллистические ракеты перед встречей Кима и Путина в России

Северная Корея запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья за несколько часов до ожидаемой встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным в России.

Об этом сообщили в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и береговая охрана Японии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Никаких подробностей относительно размера или дальности полета ракет не поступило. Но примерно через пять минут после первого предупреждения о запуске береговая охрана Японии сообщила, что ракета упала в море.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что Япония выразила протест КНДР по дипломатическим каналам в Пекине.

Он добавил, что обе ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея проводит регулярные запуски различного оружия: от ракет малой дальности и крылатых ракет до мощных межконтинентальных баллистических ракет, которые могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов.

По словам аналитиков, это был первый подобный запуск, когда Ким Чен Ын находился за границей в редкой поездке.

Ким Чен Ын и Владимир Путин в среду встретились на космодроме "Восточный", где должны состояться их переговоры. Есть беспокойство, что они встречаются, чтобы завершить сделку об оружии для РФ, которое она планирует использовать против Украины.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.

Накануне лидер КНДР выехал из Пхеньяна спецпоездом и прибыл в Россию.