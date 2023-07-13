Во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе удалось предотвратить немалое количество инцидентов, которые были связаны с возможными провокациями, а также информационными или кибернетическими атаками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству ELTA сообщил главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы Кястутис Будрис.

По словам представителя литовских властей, "вчера против Литвы проводилась информационная операция". Он отметил, что "предотвратили различные действия, а расследования ведутся по разным направлениям".

"Это связано не только с враждебными силами, с действиями Беларуси, России, также была активность и других групп, различная деятельность провокаторов. Но мы заранее определили диапазон возможных рисков", – отметил Будрис.

Он также заверил, что было "предупреждено много инцидентов", поскольку в течение "всего периода (проведения саммита НАТО) Литва подвергалась постоянным кибератакам".

"Уже не говорю об информационных, дезинформационных и других атаках, часть из которых достигла своего результата – некоторые сайты были недоступны, но таких критических событий, инцидентов, которые бы сорвали мероприятие НАТО и из-за которых его можно было бы назвать неудачным, такого не было", – резюмировал Будрис.

Накануне корпорация Microsoft заявила о взломе хакерской группой, действующей с территории Китая, учетных записей электронной почты, связанных в том числе с госучреждениями в Западной Европе.

Как сообщалось, накануне саммита НАТО в Литве зафиксировали две кибератаки, из-за которых на региональной радиостанции и в торговом центре транслировалась дезинформация, направленная против НАТО и поставок оружия в Украину.