Немецкие депутаты написали Шольцу письмо с требованием передать Украине ракеты Taurus

Депутаты немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Хофрайтер ("зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ) написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, в котором, в частности, требуют передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Накануне следующей встречи Контактной группы, известной как формат "Рамштайн", депутаты заявили о необходимости предоставить Украине дальнейшие обязательства для помощи в борьбе с Россией.

"В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера, для того чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику", – говорится в письме.

Депутаты подчеркнули, что представители украинского правительства заверили их в личных разговорах, что эти ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.

"Мы не видим причин сомневаться в этом обещании", – продолжили они, добавив, что Германия должна продолжать поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, больничного оборудования и бронетехники, особенно боевых танков и боевых машин пехоты.

В то же время, как говорится в письме, особенно важно обеспечить устойчивость украинских войск.

"Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем", – говорится в письме.

Сообщалось, что правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что передача Украине ракет Taurus от Германии – это лишь "вопрос времени".

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