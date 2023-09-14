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Министр обороны Швеции: Украинские пилоты прошли подготовку на Gripen

Четверг, 14 сентября 2023, 14:24

Украинские пилоты завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Йонсона, которое приводит Sveriges Radio, сообщает "Европейская правда".

"Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо", – отметил шведский министр.

Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

По словам Йонсона, опыт, полученный во время такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждалось предоставление Украине истребителей Gripen.

Однако впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов их передачи Украине пока нет.

Недавно СМИ сообщили, что правительство Швеции может дать поручение Вооруженным силам страны оценить условия передачи Украине истребителей Gripen.

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Швеция