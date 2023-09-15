США планируют производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до 2025 года

Соединенные Штаты стремятся существенно нарастить производство артиллерийских снарядов ввиду того, что они быстро расходуются в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель закупок Пентагона Билл Лаплант, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Лапланта, США достигнут производства 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц в 2025 году.

"Было 14 тысяч в месяц шесть-восемь месяцев назад, сейчас есть 28 тысяч в месяц", – указал чиновник Пентагона, отметив, что ранее такие объемы производились за десятилетия.

Лаплант также заверил, что США работают с союзниками, чтобы те также увеличивали производство оборонной продукции.

Ранее сообщалось, что Штаты заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках 155-мм боеприпасов Украине.

Требования к производству увеличились на фоне масштабной помощи США Украине. По последним данным, Украина получила от Штатов более двух миллионов снарядов 155-мм калибра с начала полномасштабного вторжения России.

На фоне высокого уровня расхода снарядов и отсутствия налаженного массового их производства Украина вынуждена использовать артиллерию экономнее, чем Россия.

Нехваткой артиллерийских снарядов объяснялось решение США летом этого года передать Украине кассетные боеприпасы.