Премьер Румынии предлагает наложить запрет на украинскую агропродукцию еще на 30 дней

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что обратится к министрам сельского хозяйства и экономики с просьбой принять совместное распоряжение о продлении запрета на импорт украинской агропродукции на 30 дней.

Заявление главы румынского правительства приводит RFI, сообщает "Европейская правда".

Чолаку отметил, что в понедельник ждет от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предложения по лицензированию экспорта зерновых, которые он будет обсуждать.

Он добавил, что после решения Европейской комиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию, "ни один килограмм пшеницы не был импортирован в Румынию из Украины".

"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять совместный приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничения будут продлены. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", – добавил румынский премьер.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина решила подать жалобу в ВТО на эти три страны.