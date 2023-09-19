Боррель подтвердил, что министры иностранных дел ЕС встретятся в Киеве

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель анонсировал встречу министров иностранных дел государств-членов в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Нью-Йорке во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, одним из пунктов встречи министров – будущие обязательства по безопасности перед Украиной в контексте захватнической войны РФ против нее.

"Я положил на стол несколько предложений, которые министры продолжат обсуждать, а также в рамках подготовки встречи, которая состоится в Киеве в ближайшие недели", – сообщил Боррель.

Ранее итальянское информагентство ANSA со ссылкой на три разных источника сообщило, что Европейский Союз готовится провести встречу министров иностранных дел государств-членов в Киеве.

Целью встречи, как утверждают источники агентства, является продолжение пути "политической интеграции", а также демонстрация поддержки ЕС на критическом для Украины этапе полномасштабного вторжения.

В Брюсселе также хотят подвести итоги по некоторым важным вопросам, таким как увеличение военной помощи и дальнейшее ужесточение санкций, в частности относительно их обхода Россией в высокотехнологичном секторе.

Напомним, что в феврале этого года параллельно с саммитом Украина-ЕС в Киеве состоялось первое в истории совместное выездное заседание европейских комиссаров и украинского правительства.

Больше о нем читайте в архивном материале "ЕвроПравды": Комиссия по-киевски: о чем договорилось и что услышало правительство Украины во время визита 16 еврокомиссаров.