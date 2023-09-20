Возле румынского порта произошел взрыв на корабле, там ищут морские мины

В среду утром на борту грузового судна возле румынского порта Сулина произошел взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24.

Министерство транспорта и инфраструктуры Румынии сообщило, что судно под флагом Того, которое перевозило цемент, сообщило в 6:50 утра о взрыве в машинном отделении.

Судно стояло в 7 морских милях к востоку от Сулины, на его борту находились 12 членов экипажа, среди которых пятеро сирийцев, четверо турок, один ливанец и один египтянин.

Румынское военно-морское ведомство срочно обратилось за помощью к судну ARSVOM, принадлежащему Пограничной полиции. На его борту членов экипажа безопасно доставили в Сулину. У 11 человек была паническая атака, у одного человека – синяки.

"Грузовое судно SEAMA длиной 90 м и шириной 14 м сейчас стоит на якоре, продолжаются спасательные работы. Судоходство на Сулинском рукаве не нарушено", – сообщили в румынском министерстве.

Военно-морское управление Румынии проводит расследование происшествия. Издание допускает, что судно могло попасть на морскую мину, однако это не подтвержденная пока информация.

Впрочем, известно, что ВМС Румынии направили к месту инцидента корабль с водолазами для поиска морских мин, сообщает Antena 3 CNN.

Порт Сулина расположен у границы с Украиной в дельте Дуная.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

Кроме того, в последнее время в Румынии было несколько инцидентов, когда в приграничных районах, неподалеку от обстреливаемых Россией украинских объектов, находили обломки, похожие на фрагменты дронов. Румынские власти не сразу признавали падение дронов на своей территории, о чем утверждала украинская сторона.

С началом российских ударов в августе 2023 года по инфраструктуре Измаила и Рени Румыния также проверяла, падали ли дроны или обломки от них на ее территории.