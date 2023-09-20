Молдова допускает вступление в ЕС без территории "Приднестровья"

Власти Молдовы рассматривают вариант вступления страны в Европейский Союз без территории левобережья Днестра, которую сейчас не контролируют, после чего продолжат искать пути урегулирования приднестровского конфликта.

Такой комментарий Министерство иностранных дел Молдовы дало изданию NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Молдовский МИД подчеркнул, что левобережье Днестра является составной частью Молдовы, и в Кишиневе стремятся к мирному урегулированию приднестровского конфликта, чтобы вступить в ЕС как реинтегрированная страна.

"Другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законной и легитимной власти Кишинева, о чем ранее сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, с последующим решением конфликта", – добавили в ведомстве.

В июне Боррель заявил, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдовы в ЕС, говорится в заявлении.

"Таким образом, если Республика Молдова не вступит в ЕС как реинтегрированная страна, власти Кишинева – вместе с международными партнерами – продолжат искать пути решения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС", – подытожил МИД.

В июне прошлого года лидеры ЕС предоставили Молдове статус кандидата вместе с Украиной. Ожидается, что в октябре Еврокомиссия обнародует оценку относительно перспективы дальнейшего присоединения Украины и Молдовы к ЕС.

Молдова хочет как можно скорее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы. Опросы неизменно показывают, что большинство граждан страны поддерживают присоединение к Евросоюзу.