Польский министр прокомментировал переговоры с Украиной по зерну

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус прокомментировал переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским по импорту агропродукции.

Об этом Телус рассказал в комментарии PAP, сообщает "Европейская правда".

В частности, польский министр отметил, что рассказал Сольскому о том, что украинское обращение в ВТО "вредит нашим отношениям".

"Но мы всегда готовы к разговору, но интерес польского фермера для нас прежде всего", – сказал он.

Телус также добавил, что "рад, что Украина наконец заговорила с нами, а не с Германией или ЕС через наши головы".

Ранее украинское Министерство аграрной политики и продовольствия проинформировало, что Польша обещает изучить украинский план экспорта агропродукции.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.