ЕС выделяет 500 млн евро на гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Карабахе

Евросоюз объявил пакет гуманитарной помощи на 500 млн евро для поддержки людей, пострадавших в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия мобилизовала на гуманитарную помощь пострадавшим от возобновления боевых действий в Карабахе 500 млн евро.

"Убегая от войны, тысячи людей покинули свои дома и нуждаются в поддержке. Гуманитарная помощь от ЕС поможет пострадавшим закрыть первоочередные потребности через денежные выплаты, а также обеспечение крыши над головой и психологической поддержки", – отметили в коммюнике.

Эти деньги предоставляются в дополнение к 1,17 млн гуманитарной поддержки, которые ЕС выделил для жителей Карабаха ранее в 2023 году.

"Мы следим за развитием ситуации и готовы предложить больше помощи... Призываю все стороны конфликта обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций", – заявил еврокомиссар по кризисному реагированию Янез Ленарчич.

Напомним, 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

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