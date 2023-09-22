В Брюсселе анонсировали следующую встречу Украины и государств ЕС по агроспору

В Еврокомиссии планируют провести следующую встречу координационной платформы, которая собирается для решения агрокризиса с Украиной, в следующий четверг.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер в пятницу в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, сегодня ЕК финализирует свои комментарии относительно плана действий Украины, представленного в понедельник, во время последней встречи координационной платформы.

"Мы пришлем их позже Украине, поэтому они смогут принять их во внимание. Согласно тому обмену мнений, который был до сих пор, а он был очень конструктивным, мы видим очень позитивный путь вперед", – сказала спикер.

Сегодня ЕК пришлет приглашение к участию всех сторон в следующей встрече координационной платформы, которая состоится в следующий четверг, добавила она.

"Мы пригласим все соответствующие государства-члены и у нас будет возможность финализировать этот план действий, чтобы он мог начать действовать как можно быстрее", – сказала Феррер.

Она отметила, что в комиссии ожидают участие во встрече координационной платформы всех сторон, в том числе Польши.

Представитель Украины также напомнила, что представленный Украиной план будет состоять из нескольких компонентов. В частности, Украина будет делиться данными об экспорте четырех видов продукции, которые находятся в центре торгового спора, и, вероятно, более широкого перечня аграрной продукции.

Украина также должна провести информационные кампании для украинских экспортеров по поводу хрупкости рынка соседних стран в ЕС и предоставлять данные о пунктах назначения экспортируемой продукции.

Важнейший компонент плана, по словам Феррер, – это механизм верификации и авторизации, который будет касаться экспорта четырех видов продукции – своего рода система экспортных лицензий.

Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

После встречи 20 сентября стало известно, что Словакия уже изучает предложенный Украиной план экспорта сельскохозяйственной продукции и считает его потенциально приемлемым.

В Словакии заявили, что Украина пообещала не жаловаться на Братиславу в ВТО и не запрещать импорт словацких продуктов.