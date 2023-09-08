США пообещали Румынии переместить дополнительные боевые самолеты

США обещают в ближайшее время переместить в Румынию несколько боевых самолетов американских военно-воздушных сил для усиления миссий НАТО по охране воздушного пространства.

Об этом на встрече с румынским министром обороны Анджелом Тилваром заявила посол США в стране Кэтлин Кавалек, сообщает "Европейская правда".

Во время встречи Кавалек отметила, что американские власти обеспокоены ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе на фоне последних российских атак на украинские порты на Дунае.

Дипломат подчеркнула, что правительство США остается полностью преданным укреплению потенциала Румынии и НАТО с целью защиты и сдерживания любой агрессии против на восточном фланге Альянса.

Кавалек добавила, что США хотят продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты территории, в том числе путем развертывания в ближайшее время в стране нескольких боевых самолетов ВВС США для усиления миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства.

В то же время глава румынского Минобороны высоко оценил солидарность, выраженную членами НАТО.

"Мы приняли дополнительные меры безопасности в приграничной зоне, усилив мониторинг и охрану воздушного пространства...Для нас безопасность наших граждан имеет первоочередное значение, особенно тех, кто живет в общинах, расположенных вблизи мест жестоких нападений Российской Федерации на украинские гражданские порты", – сказал Тилвар.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".