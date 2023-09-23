Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров, и дал совет западным коллегам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН и поговорил о двустороннем сотрудничестве и агрессии РФ в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index.

Сийярто сказал, что встретился с Лавровым, как это происходило на каждой сессии Генассамблеи ООН.

"Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое. Тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец наступит мир, что убийства прекратятся и что человеческие жизни будут спасены", – сказал он.

Глава венгерского МИД добавил, что одной из главных тем переговоров с россиянином была война в Украине.

"Наш коллега Сергей Лавров также проинформировал нас о том, что Россия готова к мирным переговорам. Очевидно, что многие детали еще нуждаются в уточнении. Я искренне надеюсь, что в какой-то момент будут созданы обстоятельства, которые дадут понять и Украине, и России, что они должны искать решение за столом переговоров как можно скорее", – продолжил он.

Министры иностранных дел Венгрии и РФ также обсудили сотрудничество в энергетической сфере и "всех сферах, не затронутых санкциями", и скандал с российским учебником, где Венгерскую революцию 1956 года называли "фашистской".

Как известно, отношения Украины и Венгрии в последние месяцы были напряжены из-за скандальных заявлений венгерского руководства об Украине, а также торможения Будапештом санкций ЕС.

В свою очередь венгерская сторона требовала от Киева решить спорные вопросы относительно положения венгерского меньшинства на Закарпатье. При этом Венгрия последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию.

В прошлом месяце Петер Сийярто выразил непонимание тем, почему критикуют сторонников "перемирия" и "мирных переговоров".