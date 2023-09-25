Орбан не видит причин спешить с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не будет спешить с ратификацией заявки Швеции на присоединение к НАТО.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время выступления он указал на задержку процесса ратификации, который застрял в парламенте с июля 2022 года.

"Мне интересно, есть ли что-то срочное, что заставило бы нас ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО? Я не вижу таких обстоятельств", – отметил Орбан.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину, и большинство членов Альянса быстро ратифицировали ее. Турция и Венгрия, однако, еще не ратифицировали заявку Швеции, и обе страны заявили, что тесно координируют свою позицию по этому вопросу.

По данным СМИ, Венгрия не одобрит вступление Швеции в НАТО этой осенью, поскольку требует переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном или по крайней мере министром иностранных дел Тобиасом Билльстрёмом.

По информации медиа, Венгрия хочет использовать эти переговоры, чтобы заявить, что в стране нет проблем с правами человека или демократией.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.