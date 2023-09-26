Чем опасно для Сербии обострение конфликта на севере Косово

В ночь на 24 сентября на севере Косово, заселенном этническими сербами, убили косовского полицейского. Косово объявило контртеррористическую операцию.

Подробности обострения могут ослабить позиции Сербии.

О перестрелке у сербской границы и о том, кто может стоять за нападением – в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.

В ночь на 24 сентября полиция Косово, инспектирующая северный регион, заселенный этническими сербами, недалеко от границы с Сербией заметила несколько грузовых автомобилей, которые перегородили дорогу, став своеобразной баррикадой.

Когда полицейские подъехали к этим машинам, по ним открыли огонь, в результате чего один из правоохранителей погиб, а еще один – получил ранения.

Очевидно, с противоположной стороны тоже были ранены. Именно поэтому нападавшие, а это около 30 вооруженных лиц, на бронемашине (как потом отметили эксперты, это югославский военный грузовик, кустарным способом обшитый бронепластинами) поехали в монастырь в селе Баньска.

Косово объявило контртеррористическую операцию, окружив монастырь.

Ближе к концу дня стало известно, что нападавшие покинули монастырь. Полиция же Косово отчитывается об уничтожении четырех нападавших (как стало потом известно – они были уничтожены снайперским огнем) и аресте еще четырех их сообщников, у которых обнаружили немалый арсенал оружия.

Исходя из того, что большинство нападавших избежали ареста, власти Косово воздержались от штурма монастыря, дав им спокойно покинуть его.

Официальное сообщение МВД Косово гласит, что нападавшие – местные сербы, члены организации "Гражданская защита". При этом, по словам правоохранителей, они имеют доказательства, что возглавлял группу руководитель организации Милан Радочич.

Радочич – один из лидеров партии "Сербский список", которая представляет интересы косовских сербов. Если эти подозрения подтвердятся, это может существенно скорректировать ситуацию вокруг Косово.

Партия "Сербский список" де-факто является филиалом Сербской прогрессивной партии, чьим лидером еще недавно был сам президент Вучич.

А обнаруженные арсеналы оружия вблизи границы с Сербией свидетельствуют о том, что беспорядки тщательно готовились – и вряд ли это проходило без ведома сербских властей.

Итак, аргументы в пользу версии, что сербские власти напрямую стоят за этим конфликтом, достаточно весомы.

Много лет сербский президент Александар Вучич получал поддержку западного сообщества благодаря тому, что регулярно обвинял власти частично признанного Косово в дискриминации этнических сербов. Вследствие этого новые протесты просто неизбежны – и западное сообщество начинало давление на Приштину, чтобы заставить к очередным уступкам.

К тому же из-за неуступчивости косовского премьера Курти западные дипломаты и политики возлагают на Косово большую вину в очередных эскалациях.

Последний успех Белграда – согласие Косово (после очень мощного международного давления) провести перевыборы в "сербских муниципалитетах". Кстати, нынешнее обострение будет означать, что новые выборы будут проходить в условиях усиленных рисков безопасности.

Новые протесты, к которым начинали подготовку в ночь на 24 сентября, вероятно, имели целью заставить Запад усилить давление на Косово.

В частности, с требованием принять закон об Ассоциации сербских муниципалитетов – шаг, которого в Косово пытались до последнего избежать.

Однако теперь, если Косово сможет доказать причастность Белграда к организации беспорядков, позиции Сербии могут существенно ослабнуть.

Впрочем, это не будет означать, что ситуация в регионе стабилизируется. Даже наоборот, есть основания предполагать, что в такой ситуации Сербия может пойти на поднятие ставок, чтобы напугать Запад размораживанием войны на Балканах и вынудить к продолжению давления на Косово.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.