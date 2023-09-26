Эрдоган обещает поддержку вступления Швеции в НАТО, если США сдержат обещание по F-16

Парламент Турции выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байдена откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкаре.

Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами после возвращения из азербайджанского эксклава Нахичевань, Эрдоган сказал, что министр иностранных дел Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на членство в НАТО на прошлой неделе в Нью-Йорке.

По словам Эрдогана, администрация США связывает продажу истребителей F-16 Турции с ратификацией Анкарой шведской заявки.

"Если они (США) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", – сказал он.

Анкара запросила истребители F-16 и комплекты для их модернизации в октябре 2021 года. Соглашение стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать продажу 40 истребителей, а также модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС. Государственный департамент неофициально сообщил Конгрессу о потенциальной продаже.

Кроме Турции заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицировала также Венгрия.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в понедельник заявил, что его страна не будет спешить с ратификацией заявки.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.