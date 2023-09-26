BBC: Россия агитирует в ООН за свое возвращение в Совет по правам человека

Россия распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать ее избрание в состав Совета по правам человека, откуда ее выгнали в апреле 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Копию российского документа получил BBC, сообщает "Европейская правда".

В документе, который цитирует британский вещатель, Россия обещает "способствовать принципам сотрудничества и укрепления конструктивного диалога на основе взаимного уважения в Совете с целью поиска адекватных решений по вопросам прав человека".

Она также хочет предотвратить превращение Совета ООН по правам человека "в инструмент, служащий политической воле одной группы стран", который "наказывает нелояльные правительства за их независимую внешнюю политику".

Дипломаты ООН, с которыми пообщалось BBC, говорят, что Россия ведет "агрессивную кампанию", предлагая малым странам зерно и оружие в обмен на их голоса. Поэтому они не исключают, что РФ действительно может вернуться в состав Совета.

Совет ООН по правам человека заседает в Женеве и состоит из 47 членов, каждый из которых избирается на трехлетний срок.

На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет соревноваться с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. При этом Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.

Это был максимальный уровень наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако вследствие этого РФ была лишена всех процедурных прав, которые имеют члены Совета. Впрочем, впоследствии Россия сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.