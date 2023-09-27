Германия досрочно заполнила газохранилища на целевые 95%

Газовые хранилища в Германии досрочно достигли запланированного уровня заполнения в 95%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По предварительным данным Европейской ассоциации газохранилищ GIE, во вторник утром немецкие газовые хранилища были заполнены на 95,05%. Положение, введенное в прошлом году во время газового кризиса, предусматривает, что хранилища должны быть заполнены на 95% до 1 ноября.

Это означает, что в этом году газохранилища заполняются быстрее, чем год назад. На утро 26 сентября 2022 года уровень составил 91,4%. В прошлом году отметка в 95% была достигнута только 13 октября.

Системы хранения компенсируют колебания потребления газа и таким образом формируют буферную систему для рынка. Последний раз хранилища были заполнены на 100 процентов утром 14 ноября 2022 года. Обычно уровень заполнения снижается зимой и снова возрастает после окончания отопительного сезона.

Согласно предварительной информации федерального правительства, объем природного газа, хранящегося в хранилищах при 100-процентном уровне, соответствует потреблению двух-трех среднестатистических холодных зимних месяцев.

Крупнейшее немецкое газохранилище в Редене (Нижняя Саксония), которое до начала апреля 2022 года контролировалось российской государственной компанией "Газпром", во вторник утром было заполнено на 97,42 процента.

"Стартовая позиция для зимы 2023/24 года значительно лучше, чем год назад, но остаточные риски остаются", – написало на прошлой неделе Федеральное сетевое агентство в своем отчете о газовой ситуации. Экономное потребление газа остается важным.

По данным Федерального сетевого агентства, в прошлый понедельник Германия получила природный газ из Норвегии, Бельгии и Нидерландов. Поставки осуществлялись также кораблями через новые LNG-терминалы на немецком побережье. Меньшие объемы газа поступили из Австрии и Швейцарии. Последний раз природный газ из России поступал в Германию через балтийский газопровод "Северный поток-1" 30 августа 2022 года.

Ранее министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что ЕС не имеет краткосрочного плана запрета российского сжиженного газа (СПГ) несмотря на стремительный рост его импорта в Евросоюз.

Перед этим Европейская комиссия, комментируя данные о росте закупок сжиженного природного газа из России государствами-членами, повторила призыв к ним прекратить эту практику.

Обнародованное перед этим исследование антикоррупционной группы Global Witness показало, что страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года – по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года, то есть рост составил 40%.