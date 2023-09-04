Послы G7 приветствовали прогресс по е-декларированию, но сделали уточнение по исключениям

Послы стран Группы семи (G7) приветствовали прогресс в восстановлении декларирования состояния должностных лиц и депутатов в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Послы также отметили важность избежания лазеек по обнародованию информации.

"Послы G7 приветствуют прогресс в восстановлении декларирования активов для государственных должностных лиц. Для обеспечения прозрачности и подотчетности, мы отмечаем важность избежания лазеек для арендованных активов и важность ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности по обнародованию информации, только к случаям тех, кто непосредственно участвует в защите", – говорится в сообщении послов в Twitter.

1/2 Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів, — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 3, 2023

Напомним, Верховная рада в конце июля поддержала в первом чтении законопроект о восстановлении электронного декларирования, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС. Среди этих законов в том числе и восстановление е-декларирования.