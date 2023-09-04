Почему в Италии до сих пор верят пропаганде РФ и как общество воспринимает войну в Украине

В Украине, наверное, каждый слышал, как премьер Италии Джорджия Мелони рьяно отстаивала помощь Украине и даже в буквальном смысле кричала на своих коллег в парламенте, объясняя им, что уступки РФ ценой украинских интересов невозможны.

Удивительно, но были времена, когда ее партию считали центром пророссийского влияния в Италии.

Как произошло это изменение? Почему вся Италия до сих пор не стала проукраинской? Где "проблемные места" и как их преодолевать?

Об этом редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко пообщался с нашим итальянским автором Яриной Грушей, которая посетила Киев. И мы очень советуем посмотреть этот разговор именно в видеоформате. Ну а текстовое изложение разговора – в материале "Отношение к Украине в Италии – 50 на 50. Многие все еще верят, что без России жизнь невозможна".

Джорджия Мелони до сих пор продолжает поддерживать Украину, несмотря на то, что до недавнего времени она имела совсем другой имидж и совсем иначе действовала по отношению к Украине.

Почему Джорджия Мэлони перешла к безальтернативной поддержке Украины?

Мелони знает: Италия, к сожалению, не сможет выйти из своего финансового кризиса без помощи Европейского Союза. А проукраинская политика Италии облегчает ее диалог с Брюсселем. Отсюда вывод: чтобы удержаться в кресле, ей надо продолжать поддерживать Украину так же, как это делал Драги.

В целом по Италии отношение к Украине и России – 50 на 50.

Длительная война уже вызывает усталость у многих рядовых итальянцев. К тому же на настроения в Италии влияет католический пацифизм, то есть отголоски того, что мы с вами слышим от Понтифика.

Постоянно ощущается нежелание понять контекст этой войны и готовность транслировать российские нарративы.

Имеем странную ситуацию: проблемы с восприятием Украины в итальянском обществе и одновременно однозначную поддержку со стороны власти. То есть власть Италии после 2022 года не выполняла волю народа, а порой действовала вопреки ей.

Поэтому для нас важно то, что эта поддержка, как ожидается, останется неизменной, потому что Джорджия Мелони заняла четкую позицию. А она, похоже, останется премьером по крайней мере еще несколько лет – потому что никакой альтернативы ей в итальянской политике нет.

Недавняя смерть Сильвио Берлускони дополнительно цементирует поддержку Украины итальянской властью.

Вместе с тем лидер коалиционной партии Lega Маттео Сальвини остается любителем Путина. Но есть еще одна наша проблема – это левый фланг. Левые силы, которые больше ориентируются на пацифистский электорат, на католиков.

Обидно, что даже Демократическая партия, которая раньше была проукраинской, теперь скрывает признаки этого.

Есть, впрочем, небольшие итальянские политсилы, которые твердо поддерживают Украину. Например, проевропейская "Европа плюс" или Радикальная партия Италии. Они маленькие, но их поддержка значима. Но когда мы говорим о большой политике, то можно утверждать: вся поддержка Украины в Италии основывается именно на упорстве Джорджии Мелони. Именно под ее влиянием и ее руководством даже тот правый блок, который есть, поддерживает Украину.

В Италии много украинцев. И вот это украинское присутствие – это мягкая сила, которая помогает итальянцам понять Украину и медленно смещает восприятие в нашу сторону.

Есть проблема и в том, что итальянская пресса традиционно была очень благосклонна к РФ. Хотя, их отношение существенно изменилось после полномасштабного вторжения, все еще есть проблемы с отношением отдельных СМИ к Украине. И это показал визит Владимира Зеленского в Италию весной. Он тогда провел большое интервью для редакторов ключевых итальянских СМИ. И было очень заметно, что представители каналов Сильвио Берлускони, которые тоже там были, задали провокационные и порой некорректные вопросы.

Я оптимист, и за последние полтора года я уже увидела значительные сдвиги в итальянском обществе, поэтому верю, что изменить итальянское общество возможно.

Несмотря на то, что Россия активно работает и пророссийские нарративы постоянно распространяются в Италии, с ними надо постоянно бороться.

Полный разговор – в материале "Отношение к Украине в Италии – 50 на 50. Многие все еще верят, что без России жизнь невозможна".