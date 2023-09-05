В ЕС обеспокоены предоставлением Сербией гражданства россиянам по упрощенным правилам

Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с предоставлением Сербией гражданства россиянам по ускоренной процедуре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает платформа SchengenVisaInfo.com.

Принимая во внимание большое количество россиян, которые получают гражданство Сербии по упрощенным правилам, а затем въезжают в Шенгенскую зону без необходимости получения визы, в Еврокомиссии заявили, что обеспокоены потенциальными рисками для безопасности в ЕС.

Комментируя этот вопрос, представитель Еврокомиссии заявил, что Сербия должна согласовать свою визовую политику и не предоставлять гражданство россиянам по ускоренной процедуре.

Кроме того, представитель заявил, что как страна-кандидат на вступ в ЕС Сербия должна придерживаться более строгих правил в отношении России,***** и одновременно подчеркнул, что ЕК сейчас внимательно следит за ситуацией.

"Европейская комиссия знает о большом количестве российских граждан, которые поселились в Сербии после агрессии России против Украины. Как страна-кандидат, Сербия должна постепенно адаптироваться к политике и решениям Европейского Союза. Комиссия внимательно следит за ситуацией и обменивается информацией с сербскими властями относительно присутствия российских граждан в Сербии", – говорится в заявлении представителя.

В то же время в Еврокомиссии не уточнили, какие меры могут принять в случае, если Сербия продолжит предоставлять гражданство россиянам по ускоренной процедуре и не приведет в соответствие свою визовую политику, а также не ужесточит свои правила.

Это не первый раз, когда ЕС выражает свою обеспокоенность Белграду по поводу политики гражданства. Ранее, в мае этого года, Еврокомиссия заявила, что обеспокоена тем, что Сербия предоставляет гражданство представителям других стран по упрощенным правилам.

Кроме того, страны ЕС также жаловались на увеличение количества нелегальных мигрантов, которые попадают в Евросоюз через Сербию. Они заявили, что количество нелегальных мигрантов значительно возросло из стран, для которых Сербия отменила визовый режим.

Напомним, ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что сербская экономика выиграет от притока тысяч квалифицированных и образованных россиян, которые покинули свою страну после ее полномасштабного вторжения в Украину.

В июле этого года депутаты Европарламента призвали руководство ЕС проявлять большую приверженность защите и предоставлению убежища российским военнослужащим, которые отказываются от военной службы по соображениям совести.