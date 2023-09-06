СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания хотят совместно разработать танк

Германия совместно с Италией, Швецией и Испанией планирует построить новый боевой танк.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в промышленных и политических кругах.

Как говорится в материале, Германия планирует новую попытку разработать преемника танка Leopard 2 под руководством компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall.

По информации издания, несколько дней назад стороны подписали соответствующие контракты, а теперь вместе хотят подать заявку на финансирование из Европейского оборонного фонда (EDF). Речь идет о трехзначной миллионной сумме.

Это сотрудничество можно считать неожиданностью, поскольку Германия уже заключила подобное соглашение по разработке нового танка с Францией.

В 2017 году Берлин и Париж согласовали проект основного боевого танка под названием Main Ground Combat System (MGCS), который должен заменить немецкий Leopard 2 и французский Leclerc с 2035 года.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель оружия Diehl Defence намерен значительно увеличить производство систем противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за войны России против Украины.

Перед этим Rheinmetall заявил о резком росте заказов на свою продукцию в то время, как европейские правительства стремятся расширить свои оборонные возможности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме этого, в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия стартовало строительство нового завода оружейного концерна Rheinmetall по производству деталей фюзеляжа современного истребителя F-35.

Также компания планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники.