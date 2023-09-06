Как Украина может обжаловать запрет агроэкспорта в страны ЕС

15 сентября может стать очень важным днем для Украины.

Как ожидается, Еврокомиссия отменит действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, рапсовых семян и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Впрочем, по меньшей мере две страны, Польша и Венгрия, намерены в одностороннем порядке продлить действие запрета.

О том, что делать Украине в такой ситуации – в колонке партнера ЮФ Sayenko Kharenko Анжелы Махиновой Защитить агроэкспорт: какие возможности есть у Украины для спора с ЕС.

Автор колонки напоминает, что из-за полномасштабной войны Евросоюз ввел временную либерализацию торговли, одобрив сначала Регламент 2022/870, а затем Регламент 2023/1077.

Сначала фермеры Польши и других соседних стран пытались физически остановить украинский импорт, блокируя пункты пропуска на границе и тому подобное. Однако затем соответствующие правительства ввели индивидуальные запреты импорта на уровне государств.

Далее вопрос подняли на уровень Европейской комиссии, которая до 15 сентября запретила импорт украинской кукурузы, пшеницы, рапсовых и подсолнечных семян в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Уже сейчас понятно, обращает внимание Анжела Махинова, что по меньшей мере две из пяти стран – инициаторов запрета – не планируют его отменять и продлят действие запретов в одностороннем порядке минимум до конца года.

Более того, обсуждается расширение запрета и на ряд других товаров (в частности, в Венгрии речь идет о перечне в 24 вида товаров).

Украина заговорила о возможности инициировать спор против ЕС на основании Соглашения об ассоциации в случае продления действия запрета.

"Запрет импорта, даже в пять стран, является очевидным нарушением Соглашения об ассоциации", – уверена партнер ЮФ Sayenko Kharenko Анжела Махинова.

Она предупреждает, что бизнесу уже нужно смотреть в направлении инициирования юридических механизмов, которые бы заставили ЕС отказаться от дальнейших запретов.

Одним из таких возможных механизмов является инициирование спора на основании Соглашения об ассоциации, объясняет юрист.

Она напоминает, что Украина уже имеет опыт участия в споре на основании Соглашения об ассоциации (вспомним спор по лесу-кругляку). Соответственно, процесс данного спора должен двигаться достаточно быстро.

"Кроме того, запрет импорта нарушает соглашения Всемирной торговой организации (ВТО)", – утверждает автор колонки.

Тем более, что инициирование Украиной спора или на основании Соглашения об ассоциации, или на основании Соглашений ВТО не означает, что нам придется пройти весь спор до конца, отмечает Махинова.

"Дело в том, что такое инициирование может создать дополнительную официальную площадку для переговоров между Украиной и ЕС для поиска возможного решения проблемы.

Так, как показывает статистика ВТО, около 20% споров решаются именно на этапе консультаций", – отмечает юрист.

Последние события свидетельствуют, предупреждает автор колонки, что, несмотря на войну в Украине, страны не готовы полностью жертвовать своими собственными экономическими интересами.

"Поэтому украинской власти и бизнесу придется начинать активные наступательные действия...", – резюмирует партнер ЮФ Sayenko Kharenko.

Подробнее – в колонке Анжелы Махиновой Защитить агроэкспорт: какие возможности есть у Украины для спора с ЕС.