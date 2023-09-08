Глава МИД Германии: Ракеты Taurus невозможно быстро передать Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с пониманием относится к желанию Украины получить дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью изданию Funke Mediengruppe и французской Ouest France.

По ее словам, чтобы освободить свои территории и нанести удар по российским линиям снабжения за линией обороны, необходимо преодолеть минный пояс, поэтому запрос Украины на ракеты с большим радиусом действия более чем понятен.

В то же время глава немецкого внешнеполитического ведомства призвала к тщательному рассмотрению этого вопроса.

"Это не то, что можно сделать быстро – как в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, ведь каждая деталь должна быть выяснена заранее", – отметила Бербок.

Отвечая на вопрос, следует ли запрограммировать крылатые ракеты таким образом, чтобы они не могли достигать территории РФ, она заявила, что другие страны-партнеры также ставили себе подобные вопросы и нашли для них решение.

Ранее сообщалось, что правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

В то же время в Украине уверены, что это решение не будут принимать "целый год".

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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