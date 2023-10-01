В МИД объяснили, как ситуация с временным бюджетом в США повлияет на помощь Украине

В Министерстве иностранных дел заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Он пояснил, что ранее США объявляли о выделении 1,6 миллиарда долларов на оборону Украины, а также еще 1,23 миллиарда прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты.

В то же время Николенко подчеркнул, что потенциальный шатдаун в США мог негативно повлиять на воплощение текущих программ Украины.

Представитель МИД добавил, что сейчас Украина активно работает с американской стороной, чтобы новое бюджетное решение США, которое будет наработано в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине.

"Не забываем, что в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Поддержка Украины остается непоколебимо прочной как в администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное – среди американского народа", – добавил Николенко.

Ранее стало известно, что Сенат и Палата представителей США проголосовали за проект о временном финансировании правительства. После чего документ подписал президент Джо Байден.

Однако из проекта изъяли средства для Украины, чтобы увеличить шансы на его принятие. Байден уже призвал Конгресс не допустить проблем с помощью Украине.