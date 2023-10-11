Венгрия отменила запрет на импорт украинского сахара

Правительство Венгрии сняло запрет на импорт украинского тростникового и свекловичного сахара, который ввел после 15 сентября 2023 года.

Об этом говорится в постановлении венгерского правительства, пишет "Европейская правда".

Отныне украинский сахар можно свободно ввозить в Венгрию, поскольку его исключили из списка продуктов, на которые распространяется запрет импорта.

Напомним, несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией об отмене ограничений на импорт украинской сельхозпродукции, Венгрия после 15 сентября решила ввести собственный, односторонний запрет на ввоз украинского зерна и не только его.

Венгрия решила закрыть свои границы для 24 видов украинской продукции, среди которых мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриное мясо, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и продукты из них, овощи, сахар и вино.

При этом запрет не распространялся на грузы, которые покидают территорию страны в течение 15 дней, то есть считаются такими, которые въехали в Венгрию для транзита.

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