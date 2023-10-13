Разведка Британии объяснила, почему дальняя авиация РФ взяла паузу в ударах по Украине

В Минобороны Великобритании считают, что самолеты авиации ВВС России дальнего действия не наносят удары по Украине долгое время, поскольку придержали ракеты для кампании с наступлением холодов.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 13 октября, пишет "Европейская правда".

В министерстве отметили, что самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября – то есть в течение 21 суток.

Последний подобный перерыв в ударах произошел с 9 марта по 28 апреля 2023 года и продолжался 51 день.

"В том случае было вероятно, что дальняя авиация почти исчерпала свои запасы боеприпасов для ракет AS-23 (Х-101/Х-102) после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

На этот раз, вероятно, российская дальняя авиация сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных запасов в ожидании дальнейших тяжелых ударов по Украине в течение зимы", – считают британские обозреватели.

Они также подчеркнули, что недавно Россия сосредоточила свои авиаудары по зерновым объектам на юге Украины, используя БПЛА Shahed, в частности, по украинским портам реки Дунай. Эти удары требовали высокого уровня точности из-за близости целей к румынской границе.

"Вполне вероятно, что Россия использовала БПЛА Shahed для этих целей из-за их лучшей точности по сравнению с другими типами ракет воздушного базирования", – считают в Минобороны Британии.

Напомним, в ЕС говорят, что Украина входит в зиму с ослабленной энергетической системой.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании в формате "Рамштайн" призвал усилить украинскую противовоздушную оборону, поскольку этой зимой Россия будет пытаться повторить свои тактики по уничтожению украинской инфраструктуры.