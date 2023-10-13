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Президент Евросовета отреагировал на теракт во французской школе

Пятница, 13 октября 2023, 19:39

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил исламистский теракт, совершенный в школе на севере Франции, и выразил солидарность с Парижем.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Мишель назвал убийство террористом учителя недостойным и трусливым.

"Такие преступления во имя террора нужно строго осуждать. Наш приоритет – защищать европейских граждан от ненависти и варварства. Мы решительно настроены бороться с терроризмом. Франция имеет полную поддержку ЕС в это сложное время", – заявил президент Евросовета.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что не помогло вовремя раскрыть его намерения.

На место событий отправился президент Эмманюэль Макрон и двое министров, тем временем в нескольких городах страны планируют демонстрации солидарности с пострадавшими учителями.

В другом городе задержали еще одного подозрительного мужчину, который возможно планировал нападение на школу.

Напомним, президент Еврокомиссии и Евросовета в пятницу вместе отправились в Израиль, где посетили в том числе поселок, в котором террористы ХАМАС убили более сотни человек.

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Франция терроризм