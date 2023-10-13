Президент Евросовета отреагировал на теракт во французской школе

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил исламистский теракт, совершенный в школе на севере Франции, и выразил солидарность с Парижем.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Мишель назвал убийство террористом учителя недостойным и трусливым.

Attentat ignoble et lâche ce matin à Arras, en France, entraînant la mort d'un professeur de lycée.



Ce crime perpétré au nom de la terreur doit être condamné avec la plus grande sévérité.



Notre priorité doit être la protection des citoyens européens de la haine et de la… — Charles Michel (@CharlesMichel) October 13, 2023

"Такие преступления во имя террора нужно строго осуждать. Наш приоритет – защищать европейских граждан от ненависти и варварства. Мы решительно настроены бороться с терроризмом. Франция имеет полную поддержку ЕС в это сложное время", – заявил президент Евросовета.

Напомним, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что не помогло вовремя раскрыть его намерения.

На место событий отправился президент Эмманюэль Макрон и двое министров, тем временем в нескольких городах страны планируют демонстрации солидарности с пострадавшими учителями.

В другом городе задержали еще одного подозрительного мужчину, который возможно планировал нападение на школу.

Напомним, президент Еврокомиссии и Евросовета в пятницу вместе отправились в Израиль, где посетили в том числе поселок, в котором террористы ХАМАС убили более сотни человек.