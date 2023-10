Президент Евросовета отреагировал на теракт во французской школе

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил исламистский теракт, совершенный в школе на севере Франции, и выразил солидарность с Парижем.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Мишель назвал убийство террористом учителя недостойным и трусливым.

Attentat ignoble et lâche ce matin à Arras, en France, entraînant la mort d'un professeur de lycée.



Ce crime perpétré au nom de la terreur doit être condamné avec la plus grande sévérité.



Notre priorité doit être la protection des citoyens européens de la haine et de la…