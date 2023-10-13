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Президент Євроради відреагував на теракт у французькій школі

П'ятниця, 13 жовтня 2023, 19:39

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив ісламістський теракт, скоєний у школі на півночі Франції, та висловив солідарність з Парижем. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Мішель назвав убивство терористом вчителя негідним і боягузливим. 

"Такі злочини в ім’я терору потрібно найсуворіше засуджувати. Наш пріоритет – захищати європейських громадян від ненависті і варварства. Ми рішуче налаштовані боротися з тероризмом. Франція має цілковиту підтримку ЄС у цей складний час", – заявив президент Євроради.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри. 

На місце подій вирушив президент Емманюель Макрон і двоє міністрів, тим часом у кількох містах країни планують демонстрації солідарності з постраждалими вчителями. 

Після того в іншому місті затримали ще одного підозрілого чоловіка, який можливо планував напад на школу.  

Нагадаємо, президентка Єврокомісії та Євроради у п’ятницю разом вирушили до Ізраїлю, де відвідали у тому числі селище, в якому терористи ХАМАС вбили понад сотню людей.  

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Франція тероризм