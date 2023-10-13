Президент Євроради відреагував на теракт у французькій школі

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив ісламістський теракт, скоєний у школі на півночі Франції, та висловив солідарність з Парижем.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Мішель назвав убивство терористом вчителя негідним і боягузливим.

Attentat ignoble et lâche ce matin à Arras, en France, entraînant la mort d'un professeur de lycée.



Ce crime perpétré au nom de la terreur doit être condamné avec la plus grande sévérité.



Notre priorité doit être la protection des citoyens européens de la haine et de la… — Charles Michel (@CharlesMichel) October 13, 2023

"Такі злочини в ім’я терору потрібно найсуворіше засуджувати. Наш пріоритет – захищати європейських громадян від ненависті і варварства. Ми рішуче налаштовані боротися з тероризмом. Франція має цілковиту підтримку ЄС у цей складний час", – заявив президент Євроради.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

На місце подій вирушив президент Емманюель Макрон і двоє міністрів, тим часом у кількох містах країни планують демонстрації солідарності з постраждалими вчителями.

Після того в іншому місті затримали ще одного підозрілого чоловіка, який можливо планував напад на школу.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії та Євроради у п’ятницю разом вирушили до Ізраїлю, де відвідали у тому числі селище, в якому терористи ХАМАС вбили понад сотню людей.