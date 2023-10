Президент Євроради відреагував на теракт у французькій школі

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив ісламістський теракт, скоєний у школі на півночі Франції, та висловив солідарність з Парижем.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Мішель назвав убивство терористом вчителя негідним і боягузливим.

Attentat ignoble et lâche ce matin à Arras, en France, entraînant la mort d'un professeur de lycée.



Ce crime perpétré au nom de la terreur doit être condamné avec la plus grande sévérité.



Notre priorité doit être la protection des citoyens européens de la haine et de la…