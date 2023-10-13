CNN: В США считают, что Израиль проигнорировал сигналы подготовки ХАМАС к нападению

Американские чиновники и законодатели в целом склоняются к мнению, что неспособность Израиля предвидеть нападение группировки ХАМАС со стороны сектора Газа стала следствием уменьшения бдительности.

Об этом сообщил американский телеканал CNN на основе общения с "десятками" нынешних и бывших сотрудников разведки, военных и членов Конгресса, пишет "Европейская правда".

Американская сторона считает, что ХАМАС, вероятно, скрывал планирование своего нападения с помощью "старомодных контрразведывательных мероприятий", таких как проведение личных встреч и отказ от цифровых средств связи, сигналы которых можно отслеживать.

Но в США также считают, что Израиль усыпил собственную бдительность в отношении угрозы со стороны ХАМАС и не распознал ключевые признаки того, что группировка планирует широкомасштабную операцию, говорится в материале CNN.

"Было много признаков того, что ХАМАС изменил свою позицию в целом и в публичных заявлениях, и в позициях, и в целом стал больше склоняться к насилию и нападениям", – сообщил телеканалу источник, знакомый с американскими разведданными.

Также подозрительным было устранение ХАМАС от столкновений между другими пропалестинскими группировками и Израилем в последние месяцы. Кроме того, группировка, вероятно, не рассчитывала на столь успешное наступление, добавляет собеседник CNN.

В то же время и Белый дом в последние месяцы – по крайней мере публично – не выражал обеспокоенности по поводу активности ХАМАС в секторе Газа и не видел признаков подготовки группировки к нападению.

В пятницу министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив, где встретился со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.