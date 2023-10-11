CNN: Разведданные США пока не подтверждают прямой причастности Ирана к нападению на Израиль

Соединенные Штаты получили конкретные разведывательные данные, которые ставят под сомнение непосредственную причастность Ирана к планированию, финансированию или одобрению нападения на Израиль со стороны террористической группировки ХАМАС.

Об этом телеканалу CNN сообщили несколько неназванных источников, знакомых с разведывательными данными, пишет "Европейская правда".

Собеседники канала указывают: хотя первые разведданные не указывают на прямую причастность Ирана к нападению на Израиль, американская разведка пока не готова сделать окончательный вывод, потому что продолжает сбор информации.

В то же время они добавляют, что Иран традиционно оказывал ХАМАС значительную поддержку, в частности оружием и деньгами, и это могло косвенным образом помочь террористической группировке в планировании нападения на Израиль.

Чиновники США в последние несколько дней публично заявляли, что не имеют данных о непосредственной причастности Ирана к нападению, но осуждают Тегеран как "соучастника" агрессии из-за поддержки ХАМАС в прошлом.

В то же время группировка сохраняет определенную независимость от иранского режима: Тегеран не имеет своих советников в секторе Газа и не руководит ее деятельностью.

Ранее во вторник президент США Джо Байден произнес заявление в Белом доме, во время которого подтвердил поддержку Израиля со стороны Вашингтона, а также предостерег третьи стороны от вмешательства в конфликт.

Он добавил, что США направляют Израилю дополнительную военную помощь, в том числе боеприпасы и перехватчики для системы "Железный купол".

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