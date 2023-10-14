Болгария ввела налог на транзит российского газа в ЕС

Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно новому законопроекту, который был опубликован накануне и вступает в силу безотлагательно, вводится сбор в размере 20 болгарских левов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения.

Документ направлен на имплементацию санкций ЕС против России, введенных в ответ на ее вторжение в Украину.

Его целью является "справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет".

Сама Болгария не импортирует газ из РФ, однако она является важным маршрутом для топлива в другие страны. Почти половина российского трубопроводного газа поступает в Болгарию из Турции через "Турецкий поток" для дальнейшей транспортировки в Венгрию, Сербию и другие части Южной Европы.

Действия Болгарии уже раскритиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чья страна получает значительную часть транзитного газа из РФ.

"Для страны-члена Европейского Союза угрожать газоснабжению другого члена ЕС противоречит европейской солидарности, правилам и является неприемлемым", – заявил Сийярто, который находился с визитом в Москве.

Ранее сообщалось, что правительство Болгарии одобрило инициативу о постепенном прекращении импорта российской нефти, что позволит отказаться от нее быстрее, чем было запланировано.