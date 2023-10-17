В США заявили, что передали Украине все обещанные танки Abrams

Соединенные Штаты уже передали Украине обещанный 31 американский боевой танк M1A1 Abrams вместе с запчастями и боеприпасами.

Об этом в комментарии "Голосу Америки" заявил представитель Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл, пишет "Европейская правда".

По словам О'Доннелла, все украинцы, которые учились на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись в Украину.

"Мы выполнили свою часть договоренностей. С этого момента они (Украина. – Ред.) сами будут определять, когда и где они будут применять эти силы и средства", – сказал представитель американской армии.

Он не уточнил, когда именно последние из обещанных Abrams прибыли в Украину, но указал, что перед их применением на поле боя должно пройти определенное время – чтобы украинские силы убедились в наличии всех необходимых элементов поддержки на месте и определили, как лучше всего применить танки.

"Я думаю, что Украина будет обдуманно подходить к тому, когда и где использовать танки. Танк Abrams – это адская бронированная машина, но не магическая пуля. В конце концов, наибольшее значение имеет решимость Украины прорваться", – считает О'Доннелл.

Первый из 31 американского танка Abrams был доставлен в Украину в конце сентября.

M1 Abrams будут среди других танков в арсенале Украины, которые она сможет использовать для продвижения и возможного освобождения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах.