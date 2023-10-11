Укр Рус Eng

Грету Тунберг во второй раз оштрафовали за неповиновение полиции

Среда, 11 октября 2023, 22:52

Окружной суд шведского города Мальме в среду оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

В июле шведский суд оштрафовал 20-летнюю Тунберг на 1500 шведских крон (134 доллара) за то, что она не покинула акцию протеста по приказу полиции.

Сразу после приговора Тунберг и другие активисты из экологической группы "Верни будущее" перекрыли дорогу для грузовиков, перевозивших нефть, в гавани Мальме. Полиция снова вывела их с места протеста силой.

Во время суда Тунберг признала, что не выполнила требования полиции Мальме покинуть место проведения акции, но отрицает факт правонарушения.

Грету Тунберг после суда за неповиновение полиции обвинили в неповиновении полиции

"Мой поступок не должен быть наказан, потому что планета находится в беде. Мы заблокировали тех, кто вызывает климатический кризис. Мои действия были оправданы", – заявила активистка.

Суд признал девушку виновной и приговорил к 90 ежедневным штрафам по 50 шведских крон, а также заплатить 1000 шведских крон в фонд жертв преступлений. Более высокий размер штрафа судья объяснил тем, что Тунберг совершила преступление в тот же день, когда ей вынесли предыдущий приговор.

Хотя экоактивистка может подать апелляцию в течение трех недель, она заявила, что не будет этого делать. Невыполнение указаний полиции влечет за собой максимальное наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Грета Тунберг стала лицом молодых климатических активистов во всем мире после еженедельных протестов перед шведским парламентом. В июне они посетила Украину, а также присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием ООН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швеция