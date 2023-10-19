Павел Климкин о значении выборов в Польше для Украины и ЕС

На парламентских выборах Польша сказала свое слово – люди хотят перемен. И рекордно высокая явка 15 октября лишь подтверждает это.

Впереди еще немало сложностей – среди польской оппозиции немало разногласий, а коалиция из трех партий фактически является конгломератом из многих партий и движений.

Результаты польских выборов также ставят как минимум два стратегических вопроса – для ЕС и для нас как будущей части Евросоюза.

Подробнее – в колонке министра иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павла Климкина Модель для Центральной Европы. Почему выборы в Польше изменят не только польскую политику.

Во-первых, отмечает Павел Климкин, политика в странах Центральной Европы: Польше, Чехии, Венгрии и Словакии – все больше воспринимается как соревнование и соперничество между двумя течениями, демократически-центристским и условно автократически-популистским.

"Последнее является "коктейлем" из автократических тенденций, ограничения свободы медиа, популизма, национализма в его негативном смысле и попытки обвинять "внешние силы", в частности ЕС и США, в желании ограничить национальную политику", – объясняет бывший глава МИД.

Результат этого коктейля очень разный в каждой стране – Виктор Орбан, Роберт Фицо (который возвращается на пост премьера Словакии), Андрей Бабиш и Ярослав Качиньский, конечно, являются очень разными политиками, но они так или иначе эту тенденцию олицетворяют и имеют значительную поддержку каждый в своей стране.

Как следствие, в Центральной Европе сформирована устойчивая политическая модель, которую без таких политиков сложно представить, отмечает автор колонки.

"Это создает стратегический вызов для нашей евроинтеграции, ведь эти силы будут последовательно и прагматично решать свои проблемы с Брюсселем и с нами – за наш счет", – предупреждает Климкин.

Детализированное понимание, "кто есть кто" в центральноевропейских странах, становится для нас не менее важным, чем в США или Германии – в буквальном смысле, уверен бывший министр.

Так же критическим, по его мнению, является создание новых форматов с участием "новых" и "старых" членов ЕС – здесь стоит уже как первый шаг начинать "перезагружать" Веймарский треугольник Франция – Германия – Польша и "добавлять" туда Украину. Польская коалиция во главе с Туском для этого – почти идеальный момент, считает Павел Климкин.

Во-вторых, Украина начинает быть частью Центральной Европы – геополитически, экономически и, главное, исторически и ментально.

По его словам, сейчас в Евросоюзе обсуждают, а присоединится ли Украина впоследствии к лагерю "Орбана и Ко" в противостоянии с Брюсселем внутри Евросоюза.

Бывший глава МИД отмечает, что "старые" члены ЕС критически понимают эту опасность и будут пытаться иметь нас как надежного и предсказуемого партнера внутри Евросоюза и не будут форсировать предвступительный процесс, пока не убедятся, что будущий ЕС будет функционировать эффективно. Для этого у них есть более чем достаточно инструментов.

"Польские выборы стали своеобразным зеркалом, которое должно показать, какой будет политическая модель Центральной Европы и как она повлияет на наши перспективы.

Этот вопрос, а также будущая модель безопасности для Украины в конечном итоге и будут определять скорость и качество евроинтеграции Украины", – уверен экс-министр.

Подробнее – в колонке Павла Климкина Модель для Центральной Европы. Почему выборы в Польше изменят не только польскую политику.