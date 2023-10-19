Германия считает, что Украина получила от G7 "заверения безопасности", а не гарантии

Посол Германии в Украине Мартин Йегер отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получила от стран G7 "заверения в безопасности", но не гарантии.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

О "заверениях в безопасности" дипломат вспомнил, говоря об итогах Вильнюсского саммита.

"Это не случайно, что страны-члены G7 ... предложили Украине документ, который мы называем "заверениями безопасности для Украины". Мы сделали это для того, чтобы заверить вас и дополнительно доказать, что наша поддержка является не только надежной, но и постоянной", – сказал Йегер.

"Заверения безопасности" – это термин Будапештского меморандума, который не несет конкретного содержания, поэтому документ не имеет никакого механизма обеспечения безопасности.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой. В начале октября соответствующей договоренности Киев достиг со Швецией.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит таких "гарантий безопасности", которых многие ждут

Также смотрите интервью посла Германии в Украине Мартина Егера "ЕвроПравде": От Taurus до членства в НАТО: главные вопросы к Германии.